Экс-депутат Рады предрек новые зачистки на Украине после смерти Парубия

Украинские власти уничтожают неудобных свидетелей деяний постмайданного руководства, об этом говорит смерть экс-спикера парламента Андрея Парубия, заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с «Царьградом». Он также указал на связь зачисток со сменой руководства в США и с приходом к власти президента Дональда Трампа.

Поскольку победил Дональд Трамп, который взял курс на урегулирование конфликта, возникла опасность, что украинскую верхушку привлекут к ответственности. Поэтому встала необходимость спихнуть все на козла отпущения и для верности ликвидировать его, — констатировал Олейник.

Он не исключил, что на Украине также ликвидируют политиков, которые конфликтуют с президентом Владимиром Зеленским. При этом Парубия уничтожили далеко не первым из всех неудобных политических деятелей, добавил экс-парламентарий.

Ранее СБУ не нашла доказательств причастности России к убийству Парубия. Глава управления ведомства по Львовской области Вадим Онищенко сообщил, что в рамках расследования изучаются и другие возможные мотивы преступления.