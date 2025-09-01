Смерть на линейке 1 сентября и инфаркт в поезде: главные ЧП дня

В поезде, следующем из Волгограда в Москву, от инфаркта умерла пассажирка, в Ульяновской области девочка скончалась на школьной линейке 1 сентября, в Новосибирске мужчина устроил перформанс с ежом на праздновании Дня знаний около школы — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за день.

Пассажирка умерла по пути в Москву

Женщину, которой стало плохо во время поездки в поезде Волгоград — Москва, не удалось спасти. 36-летняя Елена Захарова возвращалась из отпуска с двумя детьми, когда в пути ее состояние резко ухудшилось. Несколько часов она находилась без сознания в вагоне, пока поезд не прибыл в Москву.

Врачи диагностировали у пассажирки инфаркт головного мозга и больше двух недель боролись за ее жизнь. Несмотря на усилия медиков, спасти женщину не удалось.

Девочка скончалась на линейке

Девочка 2012 года рождения скончалась во время школьной линейки в поселке Октябрьский Чердаклинского района Ульяновской области, сообщили в региональном СУ СКР. В настоящее время на месте работают следователи, проводится доследственная проверка.

«Одной из учениц стало плохо, после чего она была госпитализирована в медицинское учреждение, где ей была оказана медицинская помощь, но, несмотря на это, девочка умерла», — сказано в сообщении ведомства.

Школьнице перед госпитализацией пытались оказать помощь в медпункте. При этом известно, что у девочки были проблемы с сердцем. В правоохранительных органах уточнили, что у девочки остановился кардиостимулятор.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мужчина с ежом нарушил ход линейки

Полицейские задержали мужчину, который намеревался жонглировать ручным ежом на школьной линейке в Новосибирске. Родители обратили на него внимание, когда он неожиданно начал переодеваться для своего выступления.

«1 сентября при подготовке к торжественной линейке в одной из школ Советского района мужчина 1991 года рождения, находившийся на территории образовательного учреждения, допустил нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу», — рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что при задержании он применил физическую силу. В отношении фокусника составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

