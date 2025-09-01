День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 14:36

Раскрыта причина смерти школьницы на линейке 1 сентября

Остановка кардиостимулятора стала причиной смерти школьницы под Ульяновском

Причиной смерти девочки на школьной линейке в Ульяновской области стала остановка кардиостимулятора, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Школьницу перед госпитализацией пытались привести в чувства в медпункте. В больнице врачи не смогли спасти подростка.

Произошла остановка кардиостимулятора, — сказал собеседник.

Трагедия произошла в поселке Октябрьский Чердаклинского района 1 сентября. В настоящее время на месте работают специалисты, проводится доследственная проверка.

Одна из учениц школы рассказала, что девочка полтора часа простояла на жаре. Она также рассказала, что у школьницы были проблемы с сердцем.

До этого в Бердске Новосибирской области во время репетиции Дня знаний умерла девятиклассница. Причиной стали проблемы с сердцем. Девушке резко стало плохо перед самой репетицией. Школьники сидели на диване, но, когда всех позвала педагог, одна из девочек не встала. Ее вынесли на свежий воздух, сделали искусственное дыхание, вызвали скорую. Однако врачам не удалось спасти подростку жизнь.

