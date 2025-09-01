День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 13:48

Раскрыты подробности внезапной смерти школьницы на линейке под Ульяновском

NEWS.ru: скончавшаяся на линейке под Ульяновском девочка 1,5 часа стояла на жаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девочка из Ульяновской области, которая скончалась на линейке в честь 1 Сентября, полтора часа простояла на жаре, заявила NEWS.ru одна из учениц школы. По ее словам, у школьницы были проблемы с сердцем. Приехавшая на место ЧП скорая помощь госпитализировала девочку, однако впоследствии она скончалась в реанимации.

Мы учились в одной школе. Стояли на линейке, она длилась 1,5 часа. Было очень жарко, а их класс стоял под солнцем. Некоторые ученики просились в тень, и их отпускали без проблем. Девочка стояла под солнцем, не просилась, видимо. Ей стало плохо, и она упала в обморок. Приехала скорая помощь, ее отвезли в реанимацию, привели в сознание, и она сразу умерла. У нее были проблемы с сердцем, — рассказала ученица.

Трагедия произошла в поселке Октябрьский Чердаклинского района. Сообщалось, что школьнице перед госпитализацией пытались оказать помощь в медпункте. В настоящее время на месте работают следователи, проводится доследственная проверка.

Ранее стало известно, что проблемы с сердцем стали причиной внезапной смерти девочки во время репетиции 1 сентября в Бердске Новосибирской области. Школьница на здоровье не жаловалась.

дети
школьники
трагедии
Ульяновская область
Дарья Кожемякина
Д. Кожемякина
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
