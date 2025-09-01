День знаний — 2025
Россиянин хотел пожонглировать своим ручным ежом перед детьми на линейке

Фокусника с ежом задержали на школьной линейке в Новосибирске

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полицейские задержали мужчину, который намеревался жонглировать ручным ежом на школьной линейке в Новосибирске, сообщает Telegram-канал Baza. Родители обратили на него внимание, когда он неожиданно начал переодеваться для своего выступления.

1 сентября при подготовке к торжественной линейке в одной из школ Советского района мужчина 1991 года рождения, находившийся на территории образовательного учреждения, допустил нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, — рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что при задержании он применил физическую силу. Против фокусника составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

До этого президент культурно-просветительского фонда Ростоцких «А зори здесь тихие», 71-летний актер Александр Поляков, известный по лентам «Торпедоносцы», «Секретный фарватер», «Переступить черту», «Окно в Париж» подвергся жестокому нападению со стороны неизвестных в Санкт-Петербурге. Он получил травмы лица и головы.

