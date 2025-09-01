Актера фильма «Окно в Париж» зверски избили в Санкт-Петербурге

Президент культурно-просветительского фонда Ростоцких «А зори здесь тихие», 71-летний актер Александр Поляков, известный по лентам «Торпедоносцы», «Секретный фарватер», «Переступить черту», «Окно в Париж», рассказал NEWS.ru, что подвергся жестокому нападению со стороны неизвестных в Санкт-Петербурге. Он получил травмы лица и головы.

Я был избит неизвестными в родном Санкт-Петербурге. С множественными травмами, в том числе и лица, которые зафиксированы экспертизой травмпункта, обратился в правоохранительные органы. Несколько человек набросились на меня прямо у моего дома на Петроградской стороне поздним вечером. Ничего у меня не украли, поэтому считаю, что это преступление заказного характера. Нападавших я не разглядел, они били профессионально, быстро скрылись, — рассказал актер.

По его словам, до избиения у него произошел конфликт с гаражным кооперативом, в котором владеет несколькими гаражами. Поляков уверен, что нападение связано именно с этим.

Связываю все это не с хулиганскими деяниями, а с моими распрями в гаражном кооперативе, где состою много лет. До этого года все было нормально, но кое-кому понадобилось мое место под солнцем! Имен предполагаемых заказчиков называть не могу, но они зафиксированы в полиции, в прокуратуре. Мне перегораживают доступ к моему имуществу, неоднократно заваривают двери, ворота в гараж, не дают мирно заниматься своими делами, — добавил Поляков.

Арт-директор Вячеслав Смородинов поддержал актера и рассказал, как артист помогал многим коллегам из Санкт-Петербурга.

Александр всегда наводит порядок на кладбище у своих ушедших коллег, делает это безвозмездно. Ушедшему от нас Ивану Ивановичу Краско Поляков помогал решать важные для него вопросы, устраивал юбилеи, следил за порядком на могиле его сына Андрея, а сейчас помогает мне заботиться о памяти Ивана Ивановича. Он настоящий подвижник! Поэтому наше содружество актеров Санкт-Петербурга просит прессу помочь восстановить справедливость, — сказал Смородинов.

