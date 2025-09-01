День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 13:31

Актера фильма «Окно в Париж» зверски избили в Санкт-Петербурге

Актера фильма «Окно в Париж» Полякова избили в Санкт-Петербурге

Александр Поляков Александр Поляков Фото: Личный архив Александра Полякова

Президент культурно-просветительского фонда Ростоцких «А зори здесь тихие», 71-летний актер Александр Поляков, известный по лентам «Торпедоносцы», «Секретный фарватер», «Переступить черту», «Окно в Париж», рассказал NEWS.ru, что подвергся жестокому нападению со стороны неизвестных в Санкт-Петербурге. Он получил травмы лица и головы.

Я был избит неизвестными в родном Санкт-Петербурге. С множественными травмами, в том числе и лица, которые зафиксированы экспертизой травмпункта, обратился в правоохранительные органы. Несколько человек набросились на меня прямо у моего дома на Петроградской стороне поздним вечером. Ничего у меня не украли, поэтому считаю, что это преступление заказного характера. Нападавших я не разглядел, они били профессионально, быстро скрылись, — рассказал актер.

По его словам, до избиения у него произошел конфликт с гаражным кооперативом, в котором владеет несколькими гаражами. Поляков уверен, что нападение связано именно с этим.

Связываю все это не с хулиганскими деяниями, а с моими распрями в гаражном кооперативе, где состою много лет. До этого года все было нормально, но кое-кому понадобилось мое место под солнцем! Имен предполагаемых заказчиков называть не могу, но они зафиксированы в полиции, в прокуратуре. Мне перегораживают доступ к моему имуществу, неоднократно заваривают двери, ворота в гараж, не дают мирно заниматься своими делами, — добавил Поляков.

Арт-директор Вячеслав Смородинов поддержал актера и рассказал, как артист помогал многим коллегам из Санкт-Петербурга.

Александр всегда наводит порядок на кладбище у своих ушедших коллег, делает это безвозмездно. Ушедшему от нас Ивану Ивановичу Краско Поляков помогал решать важные для него вопросы, устраивал юбилеи, следил за порядком на могиле его сына Андрея, а сейчас помогает мне заботиться о памяти Ивана Ивановича. Он настоящий подвижник! Поэтому наше содружество актеров Санкт-Петербурга просит прессу помочь восстановить справедливость, — сказал Смородинов.

Ранее пресс-служба регионального управления МВД сообщила, что полиция задержала пять человек на вечеринке в одном из ресторанов Петроградского района Петербурга. На опубликованных кадрах видно, что обыски проходили в ресторане Veter, одним из владельцев которого является Ксения Собчак.

актеры
избиения
Санкт-Петербург
прокуратура
Светлана Комарова
С. Комарова
Мариана Саид Шах
М. Саид Шах
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков опроверг слухи о причастности России к скандалу с фон дер Ляйен
Сотрудников ТЦК на Украине обязали носить нагрудные видеорегистраторы
Специалист по протоколу оценил поездку Моди в машине Путина
В канале СК Башкирии на минуту появился запрещенный стикер
Оверчук раскрыл, кто должен принимать решение о выходе Армении из ЕАЭС
Продажи смартфонов в России показали неожиданный результат перед 1 сентября
Адвокат раскрыл, кого могут оштрафовать за поиск запрещенных данных с VPN
В России рассказали о бегстве ВСУ под натиском армии РФ у Северска
Мужчина убил туристку и после этого спрятал ее тело в отеле
Губерниев и Буланова признались, как их дразнили в школе
Россиян предупредили о неожиданной проблеме при снятии наличных
МИД Азербайджана: ОБСЕ закрыла Минскую группу по Карабахскому конфликту
В Сеть попали фото сбежавших из СИЗО поджигателей военкомата
Поджигатели военкомата совершили побег из СИЗО в Екатеринбурге
Президент Грузии написал Трампу открытое письмо о своем разочаровании
Вице-премьер России оценил переговоры лидеров РФ и Индии
Психолог рассказал, как ненавязчиво подготовить ребенка к школе
Известная ведущая Селеста Уилсон умерла в 42 года
В Росатоме сообщили о личном внимании Путина и Эрдогана к одному проекту
Военэксперт ответил, какие цели уничтожают российские авиабомбы
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.