01 сентября 2025 в 11:55

Полиция с собаками ворвалась в ресторан Ксении Собчак

Полиция прервала нарковечеринку в заведении Ксении Собчак в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция задержала пять человек на вечеринке в одном из ресторанов Петроградского района Петербурга, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. На опубликованных кадрах видно, что обыски проходили в ресторане Veter, одним из владельцев которого является Ксения Собчак.

Правоохранители получили информацию о том, что в заведении пройдет закрытое мероприятие с употреблением запрещенных веществ. Когда в помещение ресторана вошла полиция, некоторые посетители пытались избавиться от подозрительных свертков. Их задержали, найденные вещества изъяты и отправлены на экспертизу.

Кроме того, полиция установила пункт медосвидетельствования на улице перед рестораном. Тестирование выявило, что двое посетителей находились под воздействием наркотиков. Возбуждены уголовные дела по статье 228 УК РФ.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские остановили две иномарки с мигрантами и обнаружили у них 32 свертка с наркотиками. Злоумышленников задержали на шоссе Революции. За рулем Hyundai Sonata был 33-летний иностранец, другим авто — Hyundai Solaris — управлял 20-летнего мигрант.

Ксения Собчак
Санкт-Петербург
рестораны
МВД
задержания
уголовные дела
