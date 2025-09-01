Полиция с собаками ворвалась в ресторан Ксении Собчак Полиция прервала нарковечеринку в заведении Ксении Собчак в Петербурге

Полиция задержала пять человек на вечеринке в одном из ресторанов Петроградского района Петербурга, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. На опубликованных кадрах видно, что обыски проходили в ресторане Veter, одним из владельцев которого является Ксения Собчак.

Правоохранители получили информацию о том, что в заведении пройдет закрытое мероприятие с употреблением запрещенных веществ. Когда в помещение ресторана вошла полиция, некоторые посетители пытались избавиться от подозрительных свертков. Их задержали, найденные вещества изъяты и отправлены на экспертизу.

Кроме того, полиция установила пункт медосвидетельствования на улице перед рестораном. Тестирование выявило, что двое посетителей находились под воздействием наркотиков. Возбуждены уголовные дела по статье 228 УК РФ.

