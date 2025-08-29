Полиция Петербурга изъяла из машин мигрантов 32 свертка с наркотиками

В Санкт-Петербурге полицейские остановили две иномарки с мигрантами и обнаружили у них 32 свертка с наркотиками, пишет Мойка78 со ссылкой на ГУ МВД. Злоумышленников задержали на шоссе Революции.

При досмотре Hyundai Sonata, за рулем которого был 33-летний иностранец, изъяли 12 свертков и восемь пакетиков с запрещенными веществами. В автомобиле Hyundai Solaris 20-летнего мигранта обнаружили еще 12 фольгированных свертков с наркотиками.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Фигурантов подозревают в сбыте наркотических средств в крупном размере.

Ранее в Новосибирске полиция задержала мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков в особо крупном размере. У россиянина конфисковали свыше двух килограммов героина.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.