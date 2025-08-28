День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 14:25

Наркоторговца с двумя килограммами героина задержали в Новосибирске

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Новосибирске полиция задержала мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков в особо крупном размере, пишет «МК в Новосибирске». У россиянина конфисковали свыше двух килограммов героина.

Нелегальную торговлю наркотиками пресекли в Кировском районе города. В отношении задержанного возбудили уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Параллельно устанавливают все обстоятельства инцидента, а также выявляют потенциальных соучастников и каналы поставки запрещенных веществ. Надзор за процессуальной деятельностью по этому делу осуществляет прокуратура Кировского района.

Ранее совместными усилиями Северо-Кавказской оперативной и Центральной почтовой таможен была пресечена попытка ввоза трех килограммов марихуаны из США. Сотрудники обнаружили посылку из Сан-Франциско, адресованную 47-летнему жителю Пятигорска, наркотики замаскировали среди одежды и продуктов.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

наркотики
полиция
Новосибирск
преступления
