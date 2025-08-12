Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 11:59

Таможенники нашли 3 кг марихуаны в поссылке из США

Россиянин заказал из США посылку с 3 кг марихуаны

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Совместными усилиями Северо-Кавказской оперативной и Центральной почтовой таможен была пресечена попытка ввоза 3 кг марихуаны из США, сообщили NEWS.ru в пресс-службе таможни. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники обнаружили посылку из Сан-Франциско, адресованную 47-летнему жителю Пятигорска, наркотики были замаскированы среди одежды и продуктов.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркотическим средством растительного происхождения, а его ориентировочная стоимость на черном рынке составляет 10 млн рублей. В момент получения посылки адресат был задержан с поличным и признался в заказе запрещенного вещества из-за рубежа.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в крупном размере). В настоящее время фигурант дела находится под стражей.

Ранее арсенал оружия, боеприпасы и наркотики обнаружили на территории садоводства в Ленинградской области. Все это принадлежит жителю Санкт-Петербурга, против которого завели уголовное дело сразу по нескольким статьям.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Россия
США
наркотики
криминал
