Таможенники нашли 3 кг марихуаны в поссылке из США Россиянин заказал из США посылку с 3 кг марихуаны

Совместными усилиями Северо-Кавказской оперативной и Центральной почтовой таможен была пресечена попытка ввоза 3 кг марихуаны из США, сообщили NEWS.ru в пресс-службе таможни. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники обнаружили посылку из Сан-Франциско, адресованную 47-летнему жителю Пятигорска, наркотики были замаскированы среди одежды и продуктов.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркотическим средством растительного происхождения, а его ориентировочная стоимость на черном рынке составляет 10 млн рублей. В момент получения посылки адресат был задержан с поличным и признался в заказе запрещенного вещества из-за рубежа.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в крупном размере). В настоящее время фигурант дела находится под стражей.

