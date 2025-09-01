День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 17:55

Психолог рассказала о причинах слабости современных мужчин в семейной жизни

Психолог Русинова: современные мужчины не имеют ориентиров в области семьи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Современные мужчины не имеют ориентиров в области семьи, поскольку «выращены сильными женщинами», заявила психолог Елена Русинова. По ее словам, сказанным в беседе с «Радио 1», из-за этого идет снижение рождаемости.

У мужчин нет ориентиров, а у женщин их слишком много. Женщина ищет мужчину, как правило, не со зрелыми чувствами, а того, кто позволяет ей удовлетворять потребности, — заявила Русинова.

Она объяснила, что наблюдается печальная тенденция: женщины становятся независимыми, самодостаточными и заявляют, что не нуждаются в отношениях. То же самое происходит и с мужчинами. Люди теряют способность к близости и взаимной ответственности.

Ранее митрополит Симферопольский и Крымский Тихон заявил, что в школах необходимо с ранних классов преподавать основы семейной жизни. Он сравнил вступление в брак с покупкой утюга.

Позже сообщалось, что большинство россиян (78%) поддержали введение предмета «Основы семейной жизни» в школах. Больше половины из них (53%) считают, что курс должен стать обязательной частью учебной программы.

мужчины
женщины
семьи
психологи
