МИД России вышел с важным заявлением после катастрофы в Афганистане МИД России объявил о проработке вопроса гумпомощи для Афганистана

Россия прорабатывает вопрос отправки гуманитарной помощи для пострадавших при землетрясении в Афганистане, сообщили в Telegram-канале МИД РФ. В работу включились профильные ведомства, отметили в министерстве.

В Москве выражают искреннее сочувствие дружественному афганскому народу, семьям погибших и пострадавших. По линии российских профильных ведомств прорабатывается вопрос о направлении в Афганистан срочной гуманитарной помощи, — подчеркнули в МИД.

Ранее спецпредставитель президента Замир Кабулов сообщил, что Афганистан обратился за помощью к России после мощного землетрясения. Он добавил, что информации о том, пострадали ли россияне во время удара стихии, пока нет.

Также местные СМИ заявляли, что число погибших при разрушительном землетрясении выросло как минимум до 800 человек. При этом пострадали около 2,5 тысячи жителей. Представитель правительства Афганистана Забихулла Муджахид заявил, что для спасения пострадавших на место чрезвычайного происшествия были вызваны спасатели из центра и соседних провинций.