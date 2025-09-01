День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 11:47

В Афганистане значительно выросло число погибших при землетрясении

Число погибших при землетрясении в Афганистане достигло 800 человек

Пострадавший получает лечение в больнице в провинции Кунар, Афганистан, 1 сентября 2025 г. Число погибших в результате землетрясения в провинциях Кунар и Нангархар на востоке Афганистана возросло до 622 человек Пострадавший получает лечение в больнице в провинции Кунар, Афганистан, 1 сентября 2025 г. Число погибших в результате землетрясения в провинциях Кунар и Нангархар на востоке Афганистана возросло до 622 человек Фото: Qazafi/XinHua/Global Look Press

Число погибших при разрушительном землетрясении в Афганистане выросло до 800 человек, сообщил телеканал RTA. При этом пострадали 2,5 тысячи жителей. Представитель правительства страны Забихулла Муджахид заявил в соцсети X, что для спасения пострадавших на место чрезвычайного происшествия едут спасатели из центра и соседних провинций.

Местные власти и жители провинции в настоящее время заняты спасением пострадавших, — написал Муджахид.

Ранее телеканал NBC News сообщил со ссылкой на представителей власти, что при землетрясении магнитудой 6,2 в Афганистане погибли 250 человек, более 500 пострадали. В стране начали крупную спасательную операцию, в ней участвуют сотни специалистов.

До этого стало известно, что самое древнее медресе Европы было повреждено в результате землетрясения в Дагестане, случившегося 27 августа. Из-за подземных толчков учебное заведение по подготовке мусульманских служителей в селе Цахур покрылось трещинами. Совсем недавно медресе исполнилось 950 лет, оно было основано в 1075 году.

