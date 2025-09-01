День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 19:05

США замаскировали военную операцию с подлодками под поиск «Титаника»

«Титаник» «Титаник» Фото: imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press

В 1985 году власти США организовали масштабные поиски легендарного корабля «Титаник» для маскировки секретной военной операции с участием подводных лодок, сообщил CNN океанолог Роберт Баллард. Он лично участвовал в этом. В результате экспедиция Балларда нашла останки «Титаника» 1 сентября 40 лет назад.

Океанолог долго не мог найти финансирование для поисков легендарного лайнера, затонувшего в 1912 году. Однако его передовыми системами глубоководной визуализации заинтересовались Военно-морские силы США (ВМС США). Именно так, по его словам, поиски «Титаника» стали идеальным прикрытием для засекреченной военной операции.

Баллард пояснил, что заручился поддержкой американских военных, убедив их в том, что его команда, помимо поисков корабля, займется сбором данных о двух затонувших подлодках — «Трешер» и «Скорпион». Океанолог отметил, что тогда многие не знали о том, что поиски лайнера фактически маскировали сверхсекретную военную операцию, которую он проводил в качестве офицера военно-морской разведки. Он также добавил, что власти США не желали раскрытия этой секретной экспедиции Советскому Союзу.

Ученый также рассказал, что именно изучение обломков «Скорпиона» помогло ему впоследствии определить место гибели «Титаника». Баллард обратил внимание на то, что крупное судно после затопления оставляет за собой длинный шлейф из обломков. Специалисты ошибочно полагали, что все фрагменты будут сгруппированы в одном месте. Баллард объяснил этот феномен тем, что более тяжелые объекты опускаются на дно мгновенно, тогда как легкие погружаются значительно медленнее.

Ранее стало известно, что миллиардер, чье имя не раскрывается, намерен совершить погружение к обломкам «Титаника». Случай станет первым после трагедии с батискафом «Титан» 2023 года.

