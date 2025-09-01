Украинским чиновникам добавили премии

Кабинет министров Украины утвердил новый вид поощрения для чиновников — ежегодные премии, пишет украинское издание «Страна.ua». Размер выплат будет зависеть от результатов оценки их работы и фонда оплаты труда органа.

Ранее чиновникам выплачивали только месячные премии — до 30% должностного оклада и квартальные — до 90% должностного оклада. Выплачиваться ежегодная премия должна не позже декабря.

До этого командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» ВСУ Юрий Федоренко выступил с инициативой о начале военной подготовки украинских детей со школьного возраста. По его словам, начинать нужного с детского сада, а серьезная подготовка при этом должна появиться в пятом классе. В высших и средних специальных учебных заведениях, по его мнению, и вовсе должны отбираться наиболее успешные в военной подготовке для службы в ВСУ, Нацгвардии или спецслужбах.

Ранее кабмин Украины снял запрет на выезд за границу для мужчин 18–22 лет. Ранее они не могли покидать страну из-за военного положения и мобилизации, введенных в феврале 2022 года. Нововведение распространяется и на украинцев, которые вернулись из-за рубежа.