День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 19:18

Украинским чиновникам добавили премии

Правительство Украины утвердило ежегодные премии для чиновников

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кабинет министров Украины утвердил новый вид поощрения для чиновников — ежегодные премии, пишет украинское издание «Страна.ua». Размер выплат будет зависеть от результатов оценки их работы и фонда оплаты труда органа.

Ранее чиновникам выплачивали только месячные премии — до 30% должностного оклада и квартальные — до 90% должностного оклада. Выплачиваться ежегодная премия должна не позже декабря.

До этого командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» ВСУ Юрий Федоренко выступил с инициативой о начале военной подготовки украинских детей со школьного возраста. По его словам, начинать нужного с детского сада, а серьезная подготовка при этом должна появиться в пятом классе. В высших и средних специальных учебных заведениях, по его мнению, и вовсе должны отбираться наиболее успешные в военной подготовке для службы в ВСУ, Нацгвардии или спецслужбах.

Ранее кабмин Украины снял запрет на выезд за границу для мужчин 18–22 лет. Ранее они не могли покидать страну из-за военного положения и мобилизации, введенных в феврале 2022 года. Нововведение распространяется и на украинцев, которые вернулись из-за рубежа.

чиновники
Украина
политика
приказы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичка открыла подпольный питомник с 60 котами для донорства крови
Украинские военные заминировали почти весь Купянск и окрестности
Индия заблокировала заявку Азербайджана на вступление в ШОС
В ФРГ ополчились против главы ЕК, заявившей об отправке войск на Украину
Конфликт из-за кашля закончился поножовщиной между супругами
Легкий и скорострельный: чем уникален новый автомат АМ-17 от «Калашникова»
Соленые помидоры на зиму: готовим по старинному надежному рецепту
В РФ открыли факультет искусственного интеллекта: что известно, поступление
Сомнолог указал на интересную особенность сна у младшеклассников
Ушла из жизни гендиректор Недели моды
Британка обвинила врачей на Тенерифе в расизме после отказа помочь
Объяснена популярность Путина среди других лидеров на саммите ШОС
Слуцкий предложил взыскивать деньги с мигрантов по одной причине
На Западе разглядели в речи Путина намек на тайные договоренности с США
Фицо подтвердил встречу с Путиным в Китае
Пугачева удивила поклонников молодым образом
Морозы до минус 40, дачникам закрутили гайки с 1 сентября: что будет дальше
Чешская теннисистка разрыдалась во время матча из-за бывшего
Рекордное число ФАБ, Покровск: ситуация на фронтах СВО вечером 1 сентября
Фицо объявил дату встречи с Зеленским
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.