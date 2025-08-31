День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 13:23

Суданская роза и энергия дома: почему этот цветок не для женщин

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Замечали, что с одними людьми рядом легко и спокойно, а с другими будто уходит сила и настроение портится? Подобным образом действуют и растения: одни наполняют энергией, другие могут забирать её.

Какое растение считают «энергетическим вампиром»
Речь идет о суданской розе, более известной как гибискус. Этот цветок с яркими бутонами часто встречается в домах и офисах, но эзотерики не советуют держать его женщинам у себя дома.

Почему гибискус может быть опасен
Считается, что он негативно влияет на женскую энергетику: снижает внутренний потенциал, лишает привлекательности и гармонии. Женщины, у которых растет такой цветок, могут заметить ослабление обаяния и уменьшение интереса со стороны мужчин.

Почему в общественных местах он полезен
В офисах и торговых центрах гибискус действует иначе. Здесь его энергия гармонизирует атмосферу, снижает напряженность и помогает сохранять концентрацию. В больших помещениях растение может даже поднимать настроение.

Какие растения лучше выбрать
Если хочется, чтобы цветы приносили пользу, отдавайте предпочтение тем, что заряжают теплом и позитивом. Лаванда помогает расслабиться, жасмин дарит гармонию, а орхидея укрепляет внутреннее равновесие.

Правильный выбор растений влияет не только на атмосферу в доме, но и на эмоциональное состояние его хозяев.

Астры радуют садоводов яркими красками и многообразием форм. Эти цветы просты в уходе, поэтому их выращивают даже новички. Но есть болезнь, которая способна уничтожить растения за короткое время, — фузариоз.

цветы
розы
женщины
советы
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему дети идут в школу 1 сентября? История и традиции праздника
Польские байкеры устроили провокацию? Что за мемориал «Медное», версии
Огромный оползень разрушил ключевую магистраль Норвегии
Пенсионерка отдала мошенникам дорогое колье на «экспертизу»
Ситуация с альпинисткой Наговициной: новости 31 августа, могла ли спастись
За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил
Беременную украинку пнули ногой в живот за попытку защитить спутника от ТЦК
В Самарской области задержали футболистов-мигрантов из Team Young
Успенская раскритиковала избранника своей дочери
В Нижегородской области мужчина рассказал следователям о суррогате и умер
Россиянам рассказали о небесном покровителе педагогов и учебного процесса
Прокуратура проверит массовое отравление людей алкоголем в Балахне
Как легко постирать вещи в поездке: инструкция для путешественников
Пожарные ликвидировали открытое горение на складах в Балашихе
3 сентября близко: история песни Михаила Шуфутинского и мемов про нее
Названа причина задержек рейсов в аэропорту Сочи
В Белоруссии начались учения ОДКБ
Дрон ВСУ ранил водителя автомобиля в Белгородской области
Гонконгские инженеры создали уникального робота-скакуна
В Литве предложили восстановить болота на границе с Белоруссией
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.