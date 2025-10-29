В одном регионе России запретили продавать энергетики по ночам Депутаты Забайкальского края ограничили продажу энергетиков в ночное время

Депутаты Забайкальского края законодательно ограничили время продажи безалкогольных тонизирующих напитков, приняв соответствующий закон в окончательном чтении, сообщается на сайте регионального парламента. Согласно новым правилам, реализация энергетиков на территории региона запрещена с 21:00 до 10:00.

Документ был разработан Региональной службой по тарифам и ценообразованию с учетом исследования научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга РАНХиГС, говорится в публикации. Эксперты академии подтвердили актуальность и необходимость введения временных ограничений на продажу энергетиков.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил закон, требующий размещать предупреждение о вреде избыточного употребления в рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. Новые нормы начнут действовать с 1 марта 2026 года.

Кроме того, по словам медиков, регулярное потребление энергетических напитков способно вызвать нарушения в работе сердечно-сосудистой и нервной систем, усилить чувство тревоги и провоцировать панические атаки. Врач-невролог Елена Сурская отметила, что стимулирующий эффект энергетиков носит кратковременный характер, а при систематическом употреблении развивается толерантность организма.