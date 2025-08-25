Астры под атакой: фузариоз жжет, но есть средство спасения

Астры радуют садоводов яркими красками и многообразием форм. Эти цветы просты в уходе, поэтому их выращивают даже новички. Но есть болезнь, которая способна уничтожить растения за короткое время — фузариоз.

Фузариоз вызывается почвенным грибом Fusarium oxysporum. Он поражает сосудистую систему растения. Сначала листья начинают желтеть, затем на стеблях появляются бурые пятна, и цветок постепенно увядает. Чаще всего болезнь проявляется на одной стороне растения.

Как спасти астры

Эксперты советуют использовать проверенное средство — Фундазол.

Для полива: растворите 10 г препарата в 10 л воды и вносите строго под корень. Применять можно не чаще двух раз за сезон.

Для опрыскивания: обработку проводят трижды за сезон с интервалом 7–10 дней.

Важно: препарат не стоит использовать рядом с овощными культурами. Он эффективен против грибковых заболеваний, но требует строгого соблюдения мер предосторожности.

Правильное применение Фундазола поможет защитить астры и сохранить их декоративность на весь сезон.

