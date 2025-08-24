Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Обрезай по осени: малина скажет спасибо летом

Миф о вреде осенней обрезки малины лишает садоводов части урожая. На деле это один из ключевых приёмов для здоровья кустов и будущего плодоношения.

Оздоровление и подготовка к зиме

Осенью полностью удаляют отплодоносившие двухлетние стебли — так освобождается место и свет для молодых побегов. Однолетние укорачивают на 10–20 см, чтобы древесина успела вызреть и стала устойчивее к морозам.

Санитарная чистка

Слабые, тонкие и больные побеги вырезают без сожаления, оставляя только сильные и здоровые. Это снижает риск болезней и улучшает проветривание посадок.

Разрыв цикла вредителей

Все срезанные ветки и листья убирают и сжигают. Это уничтожает зимующие стадии грибков и насекомых.

Миф о ненужном росте — неправда

При правильных сроках — после листопада, когда растение уже спит, — сокодвижение минимально, новые побеги не появятся.

Результат весной

Обрезанные и прореженные кусты стартуют быстрее, получают больше солнца и воздуха, а летом радуют крупными и сладкими ягодами.

Осенняя обрезка — это не лишняя работа, а инвестиция в богатый и здоровый урожай.

малина
советы
ягоды
урожай
Валерия Мартынович
В. Мартынович
