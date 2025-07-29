Весной цветет самым первым! Многолетник похож на золотой водопад! Форзиция пониклая – этот эффектный кустарник (Forsythia suspensa) первым встречает весну, расцвечивая сад ярко-желтыми красками. Согласно исследованиям Главного ботанического сада РАН, форзиция пониклая зацветает одной из первых – уже в апреле, когда большинство растений только просыпаются после зимы.
Почему стоит посадить форзицию?
- Раннее цветение (до распускания листьев)
- Живописные поникающие побеги длиной до 3 м
- Морозостойкость до -35°C
- Идеальна для живых изгородей и солитерных посадок
Секреты ухода: сажайте на солнечных, защищенных от ветра местах, обрезайте сразу после цветения, укрывайте молодые растения на зиму, избегайте переувлажнения почвы.
По данным Всероссийского института садоводства, форзиция пониклая особенно хороша в штамбовой форме – ее золотистые каскады эффектно смотрятся у беседок и арок.
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