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29 июля 2025 в 14:00

Весной цветет самым первым! Многолетник похож на золотой водопад

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Весной цветет самым первым! Многолетник похож на золотой водопад! Форзиция пониклая – этот эффектный кустарник (Forsythia suspensa) первым встречает весну, расцвечивая сад ярко-желтыми красками. Согласно исследованиям Главного ботанического сада РАН, форзиция пониклая зацветает одной из первых – уже в апреле, когда большинство растений только просыпаются после зимы.

Почему стоит посадить форзицию?

  • Раннее цветение (до распускания листьев)
  • Живописные поникающие побеги длиной до 3 м
  • Морозостойкость до -35°C
  • Идеальна для живых изгородей и солитерных посадок

Секреты ухода: сажайте на солнечных, защищенных от ветра местах, обрезайте сразу после цветения, укрывайте молодые растения на зиму, избегайте переувлажнения почвы.

По данным Всероссийского института садоводства, форзиция пониклая особенно хороша в штамбовой форме – ее золотистые каскады эффектно смотрятся у беседок и арок.

Ранее мы рассказывали о бирючине — идеальной живой изгороди! Выживает в −35 и хранит листья.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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