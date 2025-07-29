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29 июля 2025 в 06:30

Бирючина — идеальная живая изгородь! Выживает в −35 и хранит листья

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бирючина — идеальная живая изгородь! Выживает в −35 и хранит листья! Бирючина обыкновенная (Ligustrum vulgare) переживает новый виток популярности среди ландшафтных дизайнеров и садоводов. Согласно исследованиям Главного ботанического сада РАН, этот кустарник возглавляет рейтинг растений для создания плотных живых изгородей в средней полосе России.

5 преимуществ бирючины для живой изгороди:

  1. Идеальная форма — прекрасно переносит стрижку, позволяя создавать четкие геометрические формы.
  2. Быстрый рост — годовой прирост составляет 30–50 см.
  3. Плотность — взрослая изгородь полностью скрывает участок от посторонних глаз.
  4. Морозостойкость — выдерживает температуры до −35 °C.
  5. Декоративность — сохраняет часть листвы зимой, а летом цветет душистыми белыми метелками.

Секреты создания идеальной изгороди: оптимальная схема посадки — три растения на один погонный метр, первую стрижку проводят на второй год после посадки, лучшее время для формировки — июнь и август, требует двукратной подкормки за сезон (весной и в середине лета), полив необходим только в засуху.

По данным Всероссийского института садоводства, бирючина демонстрирует 98% приживаемость даже в городских условиях. Современные сорта (Atrovirens, Aureum) отличаются особой декоративностью листвы и повышенной устойчивостью к болезням. При правильном уходе живая изгородь из бирючины служит более 30 лет, становясь с каждым годом только красивее.

Ранее мы рассказывали о кизильнике. Многолетник выживает при −40 и неприхотлив!

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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