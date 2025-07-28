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28 июля 2025 в 14:30

Кизильник — ковер из звезд для сада! Выживает при -40 и неприхотлив

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кизильник — ковер из звезд для сада! Выживает при -40 и поражает неприхотливостью! Этот удивительный почвопокровный кустарник (Cotoneaster horizontalis) – настоящая находка для ландшафтных дизайнеров. Согласно исследованиям Ботанического сада МГУ, кизильник горизонтальный входит в тройку самых устойчивых почвопокровных растений для средней полосы России.

5 причин посадить кизильник горизонтальный:

  1. Фантастическая зимостойкость – выдерживает морозы до -40°C без укрытия
  2. Декоративность круглый год – весной – розовые цветы, летом – блестящая листва, осенью – багряные листья и коралловые ягоды
  3. Уникальная форма роста – образует плотный ковер высотой всего 50-70 см с ветвями в виде «рыбьего хребта»
  4. Неприхотливость – растет на любых почвах, включая каменистые склоны
  5. Полезные свойства – ягоды привлекают птиц, но не ядовиты для человека

По данным Всероссийского института садоводства, кизильник горизонтальный – единственный почвопокровный кустарник, который одинаково эффектно выглядит и летом, и зимой. Его ветви, покрытые инеем или снегом, создают сказочный ажурный узор в саду.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который не боится жары, растет даже на бедных почвах!

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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