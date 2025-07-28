Кизильник — ковер из звезд для сада! Выживает при -40 и неприхотлив

Кизильник — ковер из звезд для сада! Выживает при -40 и неприхотлив

Кизильник — ковер из звезд для сада! Выживает при -40 и поражает неприхотливостью! Этот удивительный почвопокровный кустарник (Cotoneaster horizontalis) – настоящая находка для ландшафтных дизайнеров. Согласно исследованиям Ботанического сада МГУ, кизильник горизонтальный входит в тройку самых устойчивых почвопокровных растений для средней полосы России.

5 причин посадить кизильник горизонтальный:

Фантастическая зимостойкость – выдерживает морозы до -40°C без укрытия Декоративность круглый год – весной – розовые цветы, летом – блестящая листва, осенью – багряные листья и коралловые ягоды Уникальная форма роста – образует плотный ковер высотой всего 50-70 см с ветвями в виде «рыбьего хребта» Неприхотливость – растет на любых почвах, включая каменистые склоны Полезные свойства – ягоды привлекают птиц, но не ядовиты для человека

По данным Всероссийского института садоводства, кизильник горизонтальный – единственный почвопокровный кустарник, который одинаково эффектно выглядит и летом, и зимой. Его ветви, покрытые инеем или снегом, создают сказочный ажурный узор в саду.

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