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27 июля 2025 в 21:00

Не боится жары, растет даже на бедных почвах! Многолетний полукустарник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Не боится жары, растет даже на бедных почвах! Многолетний полукустарник. Иссоп (Hyssopus officinalis), или синий зверобой, — это неприхотливый многолетний полукустарник, который ценится за декоративность, медоносные свойства и пользу для здоровья. Его синие, фиолетовые, розовые или белые цветы собраны в колосовидные соцветия, привлекающие пчел и бабочек.

Почему садоводы выбирают иссоп?

  1. Долгое цветение — с июня по сентябрь.
  2. Засухоустойчивость — не боится жары, растет даже на бедных почвах.
  3. Полезные свойства — используется в народной медицине и кулинарии как пряность.
  4. Декоративность — подходит для бордюров, альпийских горок и лекарственных садиков.

Прост в уходе: любит солнце и хорошо дренированные почвы, не требует частого полива, обрезка после цветения стимулирует кустистость.

Иссоп — идеальное растение для тех, кто хочет совместить красоту и пользу в саду!

Ранее мы рассказывали о многолетнике с ароматом меда и шикарными кисточками! Буддлея — магнит для бабочек на клумбе.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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