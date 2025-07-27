Не боится жары, растет даже на бедных почвах! Многолетний полукустарник. Иссоп (Hyssopus officinalis), или синий зверобой, — это неприхотливый многолетний полукустарник, который ценится за декоративность, медоносные свойства и пользу для здоровья. Его синие, фиолетовые, розовые или белые цветы собраны в колосовидные соцветия, привлекающие пчел и бабочек.
Почему садоводы выбирают иссоп?
- Долгое цветение — с июня по сентябрь.
- Засухоустойчивость — не боится жары, растет даже на бедных почвах.
- Полезные свойства — используется в народной медицине и кулинарии как пряность.
- Декоративность — подходит для бордюров, альпийских горок и лекарственных садиков.
Прост в уходе: любит солнце и хорошо дренированные почвы, не требует частого полива, обрезка после цветения стимулирует кустистость.
Иссоп — идеальное растение для тех, кто хочет совместить красоту и пользу в саду!
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