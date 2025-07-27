Не боится жары, растет даже на бедных почвах! Многолетний полукустарник

Не боится жары, растет даже на бедных почвах! Многолетний полукустарник

Не боится жары, растет даже на бедных почвах! Многолетний полукустарник. Иссоп (Hyssopus officinalis), или синий зверобой, — это неприхотливый многолетний полукустарник, который ценится за декоративность, медоносные свойства и пользу для здоровья. Его синие, фиолетовые, розовые или белые цветы собраны в колосовидные соцветия, привлекающие пчел и бабочек.

Почему садоводы выбирают иссоп?

Долгое цветение — с июня по сентябрь. Засухоустойчивость — не боится жары, растет даже на бедных почвах. Полезные свойства — используется в народной медицине и кулинарии как пряность. Декоративность — подходит для бордюров, альпийских горок и лекарственных садиков.

Прост в уходе: любит солнце и хорошо дренированные почвы, не требует частого полива, обрезка после цветения стимулирует кустистость.

Иссоп — идеальное растение для тех, кто хочет совместить красоту и пользу в саду!

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