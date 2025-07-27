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27 июля 2025 в 13:30

Аромат меда и шикарные кисточки! Буддлея — магнит для бабочек на клумбе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Аромат меда и шикарные кисточки! Буддлея — магнит для бабочек на клумбе! В мире декоративных многолетников появился настоящий фаворит — буддлея Давида «райский сад» (Buddleja davidii 'Garden of Eden'). Этот роскошный кустарник с длинными ароматными соцветиями стал мечтой садоводов, создающих «райские уголки» на своих участках.

5 причин поселить буддлею в своем саду

  • Гипнотическое цветение — с июля по октябрь куст покрывается 40-сантиметровыми кистями нежно-сиреневых цветов с медовым ароматом
  • Бабочкин рай — растение называют магнитом для бабочек, в пик цветения на одном кусте можно увидеть до 10 видов этих прекрасных насекомых
  • Роскошный габитус — быстрорастущий куст высотой 1,5–2,5 м с изящно поникающими побегами
  • Удивительная жизнестойкость — выдерживает морозы до −23 °C, а при подмерзании легко восстанавливается
  • Простота ухода — требует минимальной заботы при максимальной отдаче

Секреты успешного выращивания: сажайте на самом солнечном месте участка. Обеспечьте хороший дренаж — не терпит застоя воды. Весной проводите радикальную обрезку до 30 см — это стимулирует пышное цветение. В холодных регионах требует легкого укрытия на зиму.

Сорт «райский сад» — новинка 2020-х годов, отличающаяся особо крупными соцветиями и повышенной зимостойкостью. По данным Ботанического сада МГУ, одна взрослая буддлея может привлекать до 150 бабочек в день!

Ранее мы рассказывали о магонии. Это вечное чудо сада! Летом — желтая, зимой — красная с ягодами.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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