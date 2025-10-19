Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 17:31

Варенье из лепестков роз: рецепт моей прабабушки, который полюбила вся наша семья

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю это варенье постоянно, потому что его рецепт передается в нашей семье из поколения в поколение, от моей прабабушки. Мне нравится, как нежные лепестки роз превращаются в изысканный десерт с неповторимым цветочным ароматом. Особенно выручает, когда хочется приготовить что-то по-настоящему душевное и особенное, что напомнит о теплых летних днях в холодную зиму.

Готовлю я так: 200 граммов свежих розовых лепестков тщательно перебираю, промываю и просушиваю. Засыпаю их 500 граммами сахара и оставляю на 10–12 часов, чтобы они пустили сок. Затем добавляю сок одного лимона и 300 миллилитров воды, ставлю на медленный огонь и варю около 30 минут, постоянно снимая пенку. Важно не переварить, чтобы лепестки не потеряли свой нежный вкус и аромат. Готовое варенье разливаю по стерильным банкам и закатываю крышками. Оно идеально подходит к чаю, творогу или просто как самостоятельный десерт — это настоящий вкус детства и семейных традиций!

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
