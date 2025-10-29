Во Франции пытаются разобраться в менталитете россиян Politico: Франция обратилась к Польше, чтобы понять психологию россиян

Франция обратилась к Эстонии, Польше, Финляндии и Швеции для того, чтобы лучше понять менталитет россиян, сообщает Politico. В Париже считают, что нужно перенимать опыт стран, которые десятилетиями находились под советским влиянием.

Ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что курс Евросоюза, направленный против России, наносит ущерб самим европейцам. По его словам, ЕС продолжает погружаться в антироссийский параноидальный бред, жертвуя экономикой.

До этого глава партии сказал, что после воинственных заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о России ему следует оставить должность. Политик обвинил лидера страны в реализации плана «Война против России».Филиппо раскритиковал заявление французского президента о том, что Москва «заплатит» за свои последние действия. По мнению лидера «Патриотов», Макрон начал действовать по военному сценарию, поскольку ему уже нечего терять внутри страны.