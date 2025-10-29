Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 10:57

Во Франции пытаются разобраться в менталитете россиян

Politico: Франция обратилась к Польше, чтобы понять психологию россиян

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Франция обратилась к Эстонии, Польше, Финляндии и Швеции для того, чтобы лучше понять менталитет россиян, сообщает Politico. В Париже считают, что нужно перенимать опыт стран, которые десятилетиями находились под советским влиянием.

Французские власти обращаются к таким странам, как Эстония, Польша, Финляндия и Швеция, чтобы лучше понять менталитет россиян, — сказано в сообщении.

Ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что курс Евросоюза, направленный против России, наносит ущерб самим европейцам. По его словам, ЕС продолжает погружаться в антироссийский параноидальный бред, жертвуя экономикой.

До этого глава партии сказал, что после воинственных заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о России ему следует оставить должность. Политик обвинил лидера страны в реализации плана «Война против России».Филиппо раскритиковал заявление французского президента о том, что Москва «заплатит» за свои последние действия. По мнению лидера «Патриотов», Макрон начал действовать по военному сценарию, поскольку ему уже нечего терять внутри страны.

Россия
Франция
Польша
Эстония
