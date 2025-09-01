Закрываю самый пикантный соус из слив с чесноком: для мяса и шашлыка

День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 19:32

Сливовый соус с чесноком и перцем на зиму — это вариация знаменитого грузинского ткемали, где кислота слив идеально сочетается с остротой чеснока и пряностью перца. Такой пряный соус обладает сбалансированным вкусом и густой консистенцией, идеальной для мясных блюд. Это универсальная заготовка станет любимой приправой в вашей коллекции.

Ароматный сливовый соус прекрасно дополняет шашлык, запеченную птицу и овощи-гриль. Его яркий вкус с кислинкой и остротой особенно ценится любителями грузинской кухни.

Для приготовления требуется: 1 кг кислых слив (ткемали или алыча), 100 г чеснока, 1–2 острых перчика, 50 г свежей кинзы, 1 ч. л. молотого кориандра, 1/2 ч. л. хмели-сунели, 1 ст. л. соли, 1 ч. л. сахара. Сливы варят до мягкости, протирают через сито. В пюре добавляют измельченные чеснок, перец, зелень и специи. Варят 20–25 минут до загустения. Горячий соус разливают по стерильным банкам и укупоривают.

Этот пикантный соус из сливы с чесноком и перцем добавит восточных ноток вашим блюдам. Приятного аппетита!

Ранее мы поделились рецептом хреновины с болгарским перцем.

Анна Скворцова
А. Скворцова
