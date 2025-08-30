День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 12:22

Открываю баночку хреновины с болгарским перцем — слезы восторга. Это незабы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хреновина с болгарским перцем — это классическая русская острая заготовка, обладающая ярким вкусом и согревающими свойствами. Включение сладкого перца придает пикантной основе необычную мягкость и легкие фруктовые акценты. Данный апробированный рецепт дает возможность создать тонизирующую закуску, которая неизменно пользуется успехом на зимних праздниках.

Пикантный соус превосходно сочетается с мясными кушаньями, студнем, пельменями и отварным картофелем. Его вкус способствует согреву в морозный период и стимулирует пищеварение.

Необходимые ингредиенты: 500 граммов очищенного корня хрена, килограмм зрелых помидоров, 300 граммов мясистого болгарского перца, 200 граммов чесночных головок, один стручок горького перца, две столовые ложки каменной соли, одна столовая ложка сахарного песка и 50 миллилитров столового уксуса. Корень хрена предварительно очищают и вымачивают в ледяной воде 1-2 часа для уменьшения горечи. Томаты и перцы тщательно моют, освобождают от плодоножек и семенных коробочек.

Все подготовленные компоненты пропускают через мясорубку, используя специальный защитный чехол или полиэтиленовый пакет для предотвращения раздражения слизистых. В полученную однородную массу вводят соль, сахар и уксус, после чего интенсивно перемешивают до полного растворения кристаллов. Готовую хреновину с болгарским перцем незамедлительно расфасовывают по простерилизованным емкостям, укупоривают нейлоновыми крышками и сохраняют при пониженной температуре.

Эта жгучая приправа станет неизменным спутником зимних трапез. Приятного аппетита!

домашние заготовки
хрен
болгарский перец
еда
Анна Скворцова
А. Скворцова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США нашли способ отправить войска на Украину
В Анапе собрали весь мазут со дна Черного моря
Авиакомпании обязали сохранять пассажирам обратные билеты при опозданиях
Забудьте о варенье! Этот джем из груши и имбиря взорвет вкусовые рецепторы
Экзотический отдых обернулся для россиянки кошмаром и трехмесячной болезнью
Франция обсудит со странами Евросоюза «план истощения ресурсов» России
Россиянам объяснили, как мошенники пытаются обойти закон о дропперах
В Часове Яре заметили поляков и чернокожих
Лето закончилось, идут холода: прогноз погоды в Москве в начале сентября
Хакеры атаковали известное немецкое издание
«Упорно ползет на кладбище»: Европу предостерегли от удара по России
Стало известно, как на самом деле Елизавета II относилась к выходу из ЕС
«Слишком много знал»: депутат назвал вероятные причины убийства Парубия
Зеленский подтвердил смерть экс-спикера Рады
Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Пугачева разводится с Галкиным и едет в Россию? Подробности, что известно
Появилось предполагаемое фото стрелка, который убил Парубия
Появились подробности убийства экс-председателя Верховной рады
Как приготовить соус сациви в домашних условиях: классический рецепт
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Невероятное лечо на зиму: с болгарским перцем и кабачками
Общество

Невероятное лечо на зиму: с болгарским перцем и кабачками

Острый перец на зиму: самый простой способ заготовки
Общество

Острый перец на зиму: самый простой способ заготовки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.