Открываю баночку хреновины с болгарским перцем — слезы восторга. Это незабы

Хреновина с болгарским перцем — это классическая русская острая заготовка, обладающая ярким вкусом и согревающими свойствами. Включение сладкого перца придает пикантной основе необычную мягкость и легкие фруктовые акценты. Данный апробированный рецепт дает возможность создать тонизирующую закуску, которая неизменно пользуется успехом на зимних праздниках.

Пикантный соус превосходно сочетается с мясными кушаньями, студнем, пельменями и отварным картофелем. Его вкус способствует согреву в морозный период и стимулирует пищеварение.

Необходимые ингредиенты: 500 граммов очищенного корня хрена, килограмм зрелых помидоров, 300 граммов мясистого болгарского перца, 200 граммов чесночных головок, один стручок горького перца, две столовые ложки каменной соли, одна столовая ложка сахарного песка и 50 миллилитров столового уксуса. Корень хрена предварительно очищают и вымачивают в ледяной воде 1-2 часа для уменьшения горечи. Томаты и перцы тщательно моют, освобождают от плодоножек и семенных коробочек.

Все подготовленные компоненты пропускают через мясорубку, используя специальный защитный чехол или полиэтиленовый пакет для предотвращения раздражения слизистых. В полученную однородную массу вводят соль, сахар и уксус, после чего интенсивно перемешивают до полного растворения кристаллов. Готовую хреновину с болгарским перцем незамедлительно расфасовывают по простерилизованным емкостям, укупоривают нейлоновыми крышками и сохраняют при пониженной температуре.

Эта жгучая приправа станет неизменным спутником зимних трапез. Приятного аппетита!