Лавров оценил дискуссию в рамках саммита ШОС в Тяньцзине

Саммит Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине прошел в формате содержательной и продуктивной дискуссии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. По его словам, все страны-участницы демонстрировали единство подходов и двигались в одном направлении во время обсуждения.

Зарубин попросил главу российского МИД дать оценку прошедшим переговорам и саммиту в целом. Лавров уточнил, что мероприятие включало два формата — собственно саммит ШОС и расширенное заседание ШОС+ с участием стран-наблюдателей и партнеров по диалогу.

Очень содержательная дискуссия, дискуссия на разных примерах, на разных инициативах, но и двигалась она в одном направлении, — сказал Лавров.

Ранее министр заявил, что главным результатом саммитов ШОС и ШОС+ стало проявление нацеленности стран на отстаивание своих интересов. Он добавил, что был выдвинут целый ряд инициатив, в том числе со стороны председателя КНР Си Цзиньпина. Мероприятия прошли в Китае в период с 31 августа по 1 сентября.

Прежде президент РФ Владимир Путин заявил, что на рассмотрении в Шанхайской организации сотрудничества находятся около 10 заявок от стран на присоединение в качестве наблюдателя или диалогового партнера. По его словам, каждая из них заслуживает самого внимательного и доброжелательного отношения.