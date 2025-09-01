Путин поделился итогами встречи с Трампом с зарубежными коллегами Ушаков: Путин рассказал зарубежным коллегам об итогах встречи с Трампом

На саммите ШОС президент России Владимир Путин поделился с иностранными коллегами результатами своей встречи с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели двусторонние переговоры во время саммита ШОС в автомобиле Aurus. Поездка заняла около 15 минут, а затем они продолжили беседу еще 45 минут, что привело к изменениям в расписании встречи.

До этого Путин заявил на заседании «ШОС плюс», что около десяти стран подали заявки на участие в Шанхайской организации сотрудничества в качестве наблюдателей или диалоговых партнеров. Он отметил, что все заявки требуют внимательного рассмотрения.