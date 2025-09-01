На саммите ШОС обновили расписание из-за «мини-путешествия» Путина и Моди Bloomberg: Путин и Моди ехали на Aurus 15 минут и 45 минут разговаривали в нем

Российский президент Владимир Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди ехали на двусторонние переговоры в ходе саммита ШОС на Aurus главы РФ 15 минут, а потом еще 45 минут разговаривали в автомобиле, передает Bloomberg. Эти переговоры нарушили четко расписанную повестку встречи, из-за чего организаторам пришлось обновить расписание.

Мини-путешествие Путина и Моди к месту проведения встречи заняло всего около 15 минут, но затем, как говорят осведомленные источники, лидеры стран провели в машине еще 45 минут, продолжая переговоры, — сказано в материале.

Ранее Песков сообщил, что Путин и индийский премьер-министр перед двусторонними переговорами с участием делегаций общались тет-а-тет. Лидеры приняли участие в открывшемся в Тяньцзине саммите ШОС, а затем вместе на автомобиле российского президента Aurus выехали к месту проведения двусторонней встречи.

