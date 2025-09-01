День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 12:56

«Многополярность наступила»: профессор о фото Путина с главами стран ШОС

Профессор Дизен: фото Путина с Си Цзиньпином и Моди показывает многополярность

Владимир Путин, Нарендра Моди и Си Цзиньпин Владимир Путин, Нарендра Моди и Си Цзиньпин Фото: kremlin.ru

Фотография российского президента Владимира Путина с китайским коллегой Си Цзиньпином и индийским премьер-министром Нарендрой Моди свидетельствует о наступлении многополярности, заявил в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. По его словам, санкции и запугивание Запада привели к обратному эффекту.

Многополярность уже наступила — игнорируйте ее на свой страх и риск. Правило № 1: экономическое принуждение и запугивание приводят к разобщению, поскольку всегда есть альтернативы. Создается новая международная экономическая архитектура, — сказано в сообщении.

Ранее Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом. Он подчеркнул, что майский визит его коллеги в Москву прошел с большим успехом и имел важное символическое значение. Глава государства напомнил, что поездка была приурочена к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

До этого Моди заявил, что беседы с президентом России всегда содержательные. Также премьер Индии отметил, что после окончания заседания саммита ШОС вместе с Путиным отправился к месту их двусторонней встречи.

Владимир Путин
Нарендра Моди
Си Цзиньпин
ШОС
многополярный мир
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков опроверг слухи о причастности России к скандалу с фон дер Ляйен
Сотрудников ТЦК на Украине обязали носить нагрудные видеорегистраторы
Специалист по протоколу оценил поездку Моди в машине Путина
В канале СК Башкирии на минуту появился запрещенный стикер
Оверчук раскрыл, кто должен принимать решение о выходе Армении из ЕАЭС
Продажи смартфонов в России показали неожиданный результат перед 1 сентября
Адвокат раскрыл, кого могут оштрафовать за поиск запрещенных данных с VPN
В России рассказали о бегстве ВСУ под натиском армии РФ у Северска
Мужчина убил туристку и после этого спрятал ее тело в отеле
Губерниев и Буланова признались, как их дразнили в школе
Россиян предупредили о неожиданной проблеме при снятии наличных
МИД Азербайджана: ОБСЕ закрыла Минскую группу по Карабахскому конфликту
В Сеть попали фото сбежавших из СИЗО поджигателей военкомата
Поджигатели военкомата совершили побег из СИЗО в Екатеринбурге
Президент Грузии написал Трампу открытое письмо о своем разочаровании
Вице-премьер России оценил переговоры лидеров РФ и Индии
Психолог рассказал, как ненавязчиво подготовить ребенка к школе
Известная ведущая Селеста Уилсон умерла в 42 года
В Росатоме сообщили о личном внимании Путина и Эрдогана к одному проекту
Военэксперт ответил, какие цели уничтожают российские авиабомбы
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.