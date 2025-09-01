«Многополярность наступила»: профессор о фото Путина с главами стран ШОС Профессор Дизен: фото Путина с Си Цзиньпином и Моди показывает многополярность

Фотография российского президента Владимира Путина с китайским коллегой Си Цзиньпином и индийским премьер-министром Нарендрой Моди свидетельствует о наступлении многополярности, заявил в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. По его словам, санкции и запугивание Запада привели к обратному эффекту.

Многополярность уже наступила — игнорируйте ее на свой страх и риск. Правило № 1: экономическое принуждение и запугивание приводят к разобщению, поскольку всегда есть альтернативы. Создается новая международная экономическая архитектура, — сказано в сообщении.

Ранее Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом. Он подчеркнул, что майский визит его коллеги в Москву прошел с большим успехом и имел важное символическое значение. Глава государства напомнил, что поездка была приурочена к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

До этого Моди заявил, что беседы с президентом России всегда содержательные. Также премьер Индии отметил, что после окончания заседания саммита ШОС вместе с Путиным отправился к месту их двусторонней встречи.