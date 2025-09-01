Британка обвинила врачей на Тенерифе в расизме после отказа помочь The Mirror: британка в TikTok пожаловалась на хамство и расизм врачей в Испании

Британская туристка пожаловалась на халатность и расизм со стороны врачей испанского острова Тенерифе, сообщает издание The Mirror. На видео в TikTok она рассказала, что 29 августа поселилась в отеле и почувствовала недомогание после ужина.

Вызванный в номер врач взял €100 (9,4 тысячи рублей) за визит, но отказался госпитализировать ее, порекомендовав ждать два дня. Самочувствие не улучшалось, поэтому девушка сама обратилась в три местные клиники, однако ей лишь выписали антибиотики и отправили назад в отель. Помочь ей смогли только в частной медучреждении по туристической страховке, сейчас девушка чувствует себя хорошо.

Проблема была не только в языковом барьере, они были невероятно пренебрежительны и, честно говоря, казались довольно расистскими. Было ощущение, что они просто не хотят помогать, — пожаловалась девушка.

Ранее стало известно, что известный испанский курорт Бенидорм этим летом превратился в практически безлюдный город. Причина такого положения заключается в массовых протестах местных жителей, которые на протяжении последних лет выражали недовольство чрезмерным наплывом туристов.