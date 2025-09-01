День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 20:19

Британка обвинила врачей на Тенерифе в расизме после отказа помочь

The Mirror: британка в TikTok пожаловалась на хамство и расизм врачей в Испании

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Британская туристка пожаловалась на халатность и расизм со стороны врачей испанского острова Тенерифе, сообщает издание The Mirror. На видео в TikTok она рассказала, что 29 августа поселилась в отеле и почувствовала недомогание после ужина.

Вызванный в номер врач взял €100 (9,4 тысячи рублей) за визит, но отказался госпитализировать ее, порекомендовав ждать два дня. Самочувствие не улучшалось, поэтому девушка сама обратилась в три местные клиники, однако ей лишь выписали антибиотики и отправили назад в отель. Помочь ей смогли только в частной медучреждении по туристической страховке, сейчас девушка чувствует себя хорошо.

Проблема была не только в языковом барьере, они были невероятно пренебрежительны и, честно говоря, казались довольно расистскими. Было ощущение, что они просто не хотят помогать, — пожаловалась девушка.

Ранее стало известно, что известный испанский курорт Бенидорм этим летом превратился в практически безлюдный город. Причина такого положения заключается в массовых протестах местных жителей, которые на протяжении последних лет выражали недовольство чрезмерным наплывом туристов.

Испания
врачи
расизм
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичка открыла подпольный питомник с 60 котами для донорства крови
Украинские военные заминировали почти весь Купянск и окрестности
Индия заблокировала заявку Азербайджана на вступление в ШОС
В ФРГ ополчились против главы ЕК, заявившей об отправке войск на Украину
Конфликт из-за кашля закончился поножовщиной между супругами
Легкий и скорострельный: чем уникален новый автомат АМ-17 от «Калашникова»
Соленые помидоры на зиму: готовим по старинному надежному рецепту
В РФ открыли факультет искусственного интеллекта: что известно, поступление
Сомнолог указал на интересную особенность сна у младшеклассников
Ушла из жизни гендиректор Недели моды
Британка обвинила врачей на Тенерифе в расизме после отказа помочь
Объяснена популярность Путина среди других лидеров на саммите ШОС
Слуцкий предложил взыскивать деньги с мигрантов по одной причине
На Западе разглядели в речи Путина намек на тайные договоренности с США
Фицо подтвердил встречу с Путиным в Китае
Пугачева удивила поклонников молодым образом
Морозы до минус 40, дачникам закрутили гайки с 1 сентября: что будет дальше
Чешская теннисистка разрыдалась во время матча из-за бывшего
Рекордное число ФАБ, Покровск: ситуация на фронтах СВО вечером 1 сентября
Фицо объявил дату встречи с Зеленским
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.