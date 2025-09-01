День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 19:53

Фицо объявил дату встречи с Зеленским

Премьер Словакии Фицо встретится с Зеленским 5 сентября

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе видеообращения, опубликованного в Facebook (деятельность в РФ запрещена), заявил, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 5 сентября. Он отметил, что это произойдет после его возвращения из Пекина.

После возвращения из Пекина в четверг вечером я отправлюсь на восток Словакии, чтобы в пятницу встретиться с украинскими президентом Владимиром Зеленским, — заявил Фицо.

Ранее Фицо заявил, что урегулирование кризиса на Украине невозможно без обсуждения территориальных изменений и осознания невозможности вступления страны в НАТО. Он отверг предложение ЕС выделить €100 млрд на военную технику для Украины, назвав его неудачной шуткой.

До этого Фицо использовал африканскую поговорку про «траву под ногами слонов», что вызвало недовольство у Министерства иностранных дел Украины. Украина назвала такие высказывания оскорбительными и призвала политиков ЕС отказаться от подобной риторики в отношении страны.

Также премьер-министр Словакии заявлял, что использование Украины для ослабления России приведет к серьезным последствиям. Он отметил, что Украина не может стать членом НАТО, и возложил ответственность за ситуацию на руководство страны.

Роберт Фицо
Владимир Зеленский
встречи
Словакия
