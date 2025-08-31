Простой рецепт лечо из огурцов на зиму

Простой рецепт лечо из огурцов на зиму

Лечо из огурцов на зиму — настоящая находка для любителей овощных закусок. Заготовка получается вкусной, хрустящей и отлично дополняет гарниры. Делимся пошаговым рецептом популярного венгерского угощения.

Ингредиенты

Огурцы — 1 кг

Перец сладкий — 1–2 шт.

Помидоры — 3–4 шт.

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Уксус 9% — 2 ст. л.

Масло растительное — 1 ст. л.

Соль — ¼ ч. л. или по вкусу

Перец — по вкусу

Способ приготовления

Овощи вымойте, срежьте кончики и хвостики, у перцев удалите сердцевину.

Морковь и лук очистите, нарежьте кружочками, выложите в глубокую сковороду или казан и влейте масло.

Следом выложите кружочки помидоров и ломтики перца.

Тушите овощи 15 минут. Морковь и перец должны стать мягкими.

Добавьте тонкие кружочки огурцов, посолите и поперчите, выложите чеснок.

Влейте уксус, перемешайте и тушите еще 15 минут. Огурцы должны размягчиться и поменять цвет.

Распределите смесь по стерилизованным банкам, залейте соком, оставшимся после тушения.

Закройте или закатайте банки. После остывания при комнатной температуре храните в прохладном месте.

