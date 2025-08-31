Простой рецепт лечо из огурцов на зиму

Лечо из огурцов на зиму — настоящая находка для любителей овощных закусок. Заготовка получается вкусной, хрустящей и отлично дополняет гарниры. Делимся пошаговым рецептом популярного венгерского угощения.
Ингредиенты
- Огурцы — 1 кг
- Перец сладкий — 1–2 шт.
- Помидоры — 3–4 шт.
- Лук — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Уксус 9% — 2 ст. л.
- Масло растительное — 1 ст. л.
- Соль — ¼ ч. л. или по вкусу
- Перец — по вкусу
Способ приготовления
Овощи вымойте, срежьте кончики и хвостики, у перцев удалите сердцевину.
Морковь и лук очистите, нарежьте кружочками, выложите в глубокую сковороду или казан и влейте масло.
Следом выложите кружочки помидоров и ломтики перца.
Тушите овощи 15 минут. Морковь и перец должны стать мягкими.
Добавьте тонкие кружочки огурцов, посолите и поперчите, выложите чеснок.
Влейте уксус, перемешайте и тушите еще 15 минут. Огурцы должны размягчиться и поменять цвет.
Распределите смесь по стерилизованным банкам, залейте соком, оставшимся после тушения.
Закройте или закатайте банки. После остывания при комнатной температуре храните в прохладном месте.
Ранее мы поделились классическим рецептом лечо.