Простой рецепт лечо — аппетитной венгерской закуски к мясу

Лечо из болгарского перца и томатов — вкуснейшая овощная закуска родом из Венгрии. Она идеально дополняет мясо, спагетти, омлеты и многие другие блюда. Делимся простым рецептом лечо на зиму.

Ингредиенты

Томаты — 1 кг

Болгарский перец — 1,5 кг

Лук — 2 шт.

Уксус 9% — 1 ст. л.

Соль — 1 ст. л.

Сахар — 50 г

Масло растительное — 50 мл

Способ приготовления

Промойте овощи. Томаты залейте кипятком, оставьте на две минуты, затем переложите в холодную воду. Благодаря этому вы сможете без проблем удалить кожицу.

Лук очистите и нарежьте кубиками.

Перцы разрежьте, очистите от семян и плодоножек. Затем нарежьте полосками.

Готовим перцы для лечо Фото: Shutterstock/FOTODOM

Помидоры очистите от кожицы и пюрируйте в блендере. Затем переложите в глубокую кастрюлю. Всыпьте сахар, соль, влейте масло. Наконец, добавьте лук. Помешивая, доведите до кипения, готовьте одну-две минуты.

Добавьте в кипящую смесь перцы, перемешайте, снова доведите до кипения на слабом огне. Готовьте около 15 минут. За это время перцы станут мягкими, но не потеряют форму.

Влейте уксус, перемешайте.

После закипания распределите горячую смесь по стерилизованным банкам.

Закатайте банки, накройте плотной тканью, дайте остыть.

Домашнее лечо по простому рецепту готово!

