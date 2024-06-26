Тушим говядину с томатами на сковороде: очень простой рецепт

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Говядина с томатами

Говядина с томатами — это сытное, сочное и простое в приготовлении мясное блюдо. Делимся простым рецептом нежной говядины, тушенной в сковороде.

Ингредиенты

Говядина — 500 г

Томаты — 3 шт.

Лук — 1 шт.

Чеснок — 2–3 зубчика

Масло растительное — 2–3 ст. л. для жарки

Специи по вкусу

Способ приготовления

Нарубите говядину и помидоры кубиками. Лук нарежьте кольцами, измельчите чеснок.

Обжарьте лук и чеснок до золотистости. Затем добавьте говядину и жарьте до появления золотистой корочки на мясе.

Добавьте помидоры к мясу. Тушите 10 минут на слабом огне, пока томаты не размягчатся. Приправьте блюдо по вкусу.

Тушеная говядина с томатами готова! Подавайте с крупами, картофелем, бататом или другими гарнирами.

Ранее мы поделились рецептом аппетитного мяса по-французски.

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