Говядина с томатами — это сытное, сочное и простое в приготовлении мясное блюдо. Делимся простым рецептом нежной говядины, тушенной в сковороде.
Ингредиенты
- Говядина — 500 г
- Томаты — 3 шт.
- Лук — 1 шт.
- Чеснок — 2–3 зубчика
- Масло растительное — 2–3 ст. л. для жарки
- Специи по вкусу
Способ приготовления
Нарубите говядину и помидоры кубиками. Лук нарежьте кольцами, измельчите чеснок.
Обжарьте лук и чеснок до золотистости. Затем добавьте говядину и жарьте до появления золотистой корочки на мясе.
Добавьте помидоры к мясу. Тушите 10 минут на слабом огне, пока томаты не размягчатся. Приправьте блюдо по вкусу.
Тушеная говядина с томатами готова! Подавайте с крупами, картофелем, бататом или другими гарнирами.
Ранее мы поделились рецептом аппетитного мяса по-французски.
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