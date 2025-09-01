День знаний — 2025
Террориста в «Крокус» провела известная перекупщица

ТАСС: кассир «Крокуса» нелегально продала билет террористу в день трагедии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кассир «Крокус Сити Холла» нелегально продала билет террористу на концерт группы «Пикник» за наличные и проводила его в зал перед атакой, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник. Женщина, по данным агентства, является известной в среде футбольных болельщиков перекупщицей.

В день теракта она с рук продала билет за наличные деньги на мероприятие одному из боевиков, которого потом сама же и проводила до концертного зала перед трагедией, — сказал собеседник.

Она встретилась с террористом около касс и продала билет в ВИП-партер на второй ряд стоимостью 7000 рублей. Он снял деньги в банкомате и передал ей. Женщина сообщила, что обратилась в полицию после того, как узнала в задержанном покупателя.

До этого стало известно, что несколько человек чудом спаслись, покинув концертный зал «Крокус Сити Холл» за несколько минут до атаки. Некоторые посетители вышли покурить, подышать свежим воздухом или купить воды.

Ранее один из участников судебного процесса сообщил, что двое мужчин ненадолго обезвредили одного из террористов, напавших на посетителей концертного зала. По его словам, они воспользовались заминкой преступников, в результате чего группа людей смогла покинуть опасное место.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта прошлого года. От рук террористов погибли 149 человек.

