27 августа 2025 в 05:50

Мужчины смогли отправить в нокаут террориста в «Кркоусе»

Здание концертного зала «Крокус Сити Холл» Здание концертного зала «Крокус Сити Холл» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Двое мужчин ненадолго обезвредили одного из террористов, напавших на посетителей концертного зала «Крокус Сити Холл», сообщил ТАСС один из участников судебного процесса. По его словам, они воспользовались заминкой преступников, в результате чего группа людей смогла покинуть опасное место.

Один из бежавших рядом мужчин не растерялся и схватил нападавшего за автомат, а второй с одного удара отправил стрелка в нокаут, вырубив его на какое-то время и дав возможность группе людей покинуть место расправы, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина, признанный потерпевшим, был опрошен на одном из заседаний. Он подтвердил показания очевидцев.

Ранее сообщалось, что фигурант дела о теракте в «Крокусе» принуждает сокамерника принять ислам. Как отметил адвокат последнего, один из террористов постоянно читает Коран и молится, а также зачастую в агрессивной форме склоняет сокамерника обратиться в его веру.

До этого стало известно, что исполнители теракта в «Крокусе» перед атакой жарили шашлыки в лесу до приезда их соучастника, который передал оружие для совершения преступления. Отмечается, что такое указание террористам дал их куратор для конспирации.

