28 августа 2025 в 08:58

Свидетели по делу о теракте в «Крокусе» вспомнили, как избежали смерти

Свидетели по делу о теракте в «Крокусе» вышли из зала за минуты до атаки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько человек чудом спаслись, покинув концертный зал «Крокус Сити Холла» за несколько минут до атаки, сообщил РИА Новости один из участников процесса в Мосгорсуде. Некоторые посетители вышли покурить, подышать свежим воздухом или купить воду.

Несколько посетителей концерта, выступавших в суде как потерпевшие или свидетели, рассказали, что спаслись чудом — кто-то вышел на перекур перед концертном, кто-то подышать, кто-то за водой. Один опрашиваемый как раз рассказал, что вышел покурить и вскоре мимо него террористы начали заходить в концертный зал, он естественно туда не вернулся, — сказал собеседник агентства.

Ранее один из участников судебного процесса сообщил СМИ, что двое мужчин ненадолго обезвредили одного из террористов, напавших на посетителей концертного зала «Крокус Сити Холл». По его словам, они воспользовались заминкой преступников, в результате чего группа людей смогла покинуть опасное место.

До этого стало известно, что исполнители теракта в «Крокусе» перед атакой жарили шашлыки в лесу до приезда их соучастника, который передал оружие для совершения преступления. Такое указание террористам дал их куратор для конспирации.

Крокус Сити Холл
теракты
спасения
террористы
