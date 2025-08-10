Украинские власти обиделись на премьера Словакии из-за одной поговорки МИД Украины осудил Фицо за сравнение Киева с травой

Использование африканской поговорки про «траву под ногами слонов» словацким премьер-министром Робертом Фицо спровоцировало резкую реакцию украинского Министерства иностранных дел, которое в соцсети X назвало такие высказывания оскорбительными. Дипведомство предостерегло политиков ЕС от применения подобных аналогий в отношении Украины.

Обидно, что глава правительства государства — члена ЕС позволяет себе прибегать к откровенно оскорбительной риторике в адрес Украины и украинского народа, — говорится в сообщении.

Ранее глава словацкого правительства привел африканскую пословицу «когда дерутся слоны — страдает трава», характеризуя положение Украины в противостоянии России и США. В его трактовке «слонами» выступают лидеры двух держав — Владимир Путин и Дональд Трамп, тогда как Украина оказывается «травой», несущей основные потери.

Кроме того, Фицо выразил надежду, что предстоящие переговоры российского и американского лидеров приведут к взвешенному решению украинского кризиса. Он особо подчеркнул необходимость прекращения боевых действий без вмешательства третьих сторон.