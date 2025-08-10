Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 12:46

«Когда дерутся слоны»: Фицо описал перспективы Киева африканской поговоркой

Фицо вспомнил африканскую поговорку на фоне грядущих переговоров России и США

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) вспомнил африканскую поговорку, описывая перспективы Украины в конфликте с Россией. По его словам, «когда дерутся слоны — страдает трава». В данном случае слоны — это президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин, а трава — это Украина, считает Фицо.

Как бы не закончились переговоры «слонов» на Аляске 15 августа, страдать будет трава — Украина, — подчеркнул премьер Словакии.

Ранее Фицо пожелал Путину и Трампу в ходе встречи выявить «осмысленное» решение украинского вопроса. Он уточнил, что самое важное в данный момент — прекратить конфликт, не позволяя другим западным игрокам вмешаться. Также политик выразил мнение, что Украине придется дорого заплатить за то, что она позволила использовать себя в попытке ослабить РФ.

До этого западные аналитики заявили, что предстоящие переговоры на Аляске могут иметь катастрофические последствия для Украины. Экспертами обсуждается вариант, при котором Киев может уступить территории ДНР и ЛНР, а также часть Сумской и Харьковской областей в обмен на прекращение огня.

Роберт Фицо
Украина
поговорки
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Роскосмос показал кадры извержения вулкана на Камчатке
Погода в Москве в понедельник, 11 августа: ждать ли похолодание и дожди
Боец Купол раскрыл, где смыкаются клещи российской армии
Украина потеряла почти полторы тысячи солдат за одни сутки
В США озвучили новую версию требований России по миру на Украине
Директор театра Вахтангова назвал причину смерти Бутусова
В Госдуме рассказали, когда родители смогут бесплатно ездить в санатории
Главарь этнической банды устроил пожар с 25 погибшими и избежал тюрьмы
Политолог назвал главную причину отказа Зеленского уступать территории
Резонансные спектакли, «Женитьба» и Париж: жизнь и творчество Юрия Бутусова
Скончался режиссер Юрий Бутусов
В Кремле заметили усиливающее военное присутствие США в регионах рядом с РФ
Сторонники Гуцул устроили протест перед зданием СИЗО в Кишиневе
В одном регионе России ввели режим ЧС из-за украинского беспилотника
Боевая граната оказалась в бюстгальтере женщины после ссоры
В МИД РФ заявили, что у Москвы есть новейшее оружие кроме «Орешника»
«Страшная картина»: в Приморье вспомнили крупнейшую ядерную катастрофу
Названа величайшая фигуристка в истории СССР и России
Ситуацию вокруг ЗАЭС назвали критической
Эндокринолог назвала «золотую середину» потребления яиц
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.