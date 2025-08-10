Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) вспомнил африканскую поговорку, описывая перспективы Украины в конфликте с Россией. По его словам, «когда дерутся слоны — страдает трава». В данном случае слоны — это президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин, а трава — это Украина, считает Фицо.

Как бы не закончились переговоры «слонов» на Аляске 15 августа, страдать будет трава — Украина, — подчеркнул премьер Словакии.

Ранее Фицо пожелал Путину и Трампу в ходе встречи выявить «осмысленное» решение украинского вопроса. Он уточнил, что самое важное в данный момент — прекратить конфликт, не позволяя другим западным игрокам вмешаться. Также политик выразил мнение, что Украине придется дорого заплатить за то, что она позволила использовать себя в попытке ослабить РФ.

До этого западные аналитики заявили, что предстоящие переговоры на Аляске могут иметь катастрофические последствия для Украины. Экспертами обсуждается вариант, при котором Киев может уступить территории ДНР и ЛНР, а также часть Сумской и Харьковской областей в обмен на прекращение огня.