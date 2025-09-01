«Осквернитель нации»: за что убили «коменданта Майдана» Парубия, кто дальше

Убийство бывшего секретаря СНБО, экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия стало третьим с весны в череде заказных расправ над одиозными украинскими деятелями, имевшими отношение к госперевороту в 2014 году. По мнению аналитиков, это свидетельствует о том, что Киев вступает в период «турбулентности» и «внутренних разборок». Следует ли ожидать новых политических убийств на Украине и кому именно стоит опасаться за свою жизнь — в материале NEWS.ru.

Что известно о ликвидации Парубия и о других жертвах «разборок»

Парубий стал третьей в этом году жертвой наемного убийцы среди представителей украинских властей после одного из руководителей одесской ячейки «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена) Демьяна Ганула и полковника СБУ Ивана Воронича. Они были застрелены 14 марта и 10 июля соответственно. В субботу, 30 августа, в Сиховском районе Львова восемь пуль настигли Парубия. Через день появились сообщения о том, что киллера якобы задержали в Хмельницкой области в ходе спецоперации.

Андрей Парубий занимал ключевые должности в руководстве Украины, включая пост секретаря СНБО и спикера Верховной рады. Он был одной из центральных фигур событий 2013–2014 годов, когда стал «комендантом Майдана». По утверждению участников тех событий, Парубий мог быть причастен к ряду преступлений, включая расстрелы митингующих и сотрудников правоохранительных органов.

Андрей Парубий Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кто взял на себя ответственность за ликвидацию Парубия

О причастности к покушению на Парубия заявило украинское крыло американской ультраправой группировки The Base White Phoenix. Радикалы назвали произошедшее «ликвидацией предателя».

«Мы, организация „Белый Феникс“, <…> заявляем о своей поддержке в ликвидации предателя и осквернителя украинской нации и белой расы — Андрея Парубия», — говорится в сообщении.

Представители группировки обвинили Парубия в «подрыве основ расовой чистоты», «осквернении памяти героев» и «сеянии смуты в рядах настоящих украинцев». Они подчеркнули, что смерть экс-спикера Рады «является предупреждением всем».

Ранее украинская ячейка ультраправой организации The Base заявила о причастности к убийству Воронича. В организации предупредили, что «это только начало».

Кто на Украине в списке новых предполагаемых жертв заказных убийств

Убийство экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия стало частью внутренних разборок на Украине, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, в стране идет конфронтация между Зеленским и Залужным.

Судмедэксперт на месте убийства. Бывший спикер Верховной рады, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий убит во Львове Фото: AP/ТАСС

«Несколько лет зачищают любые оппозиционные силы на Украине, которые могут представлять угрозу Зеленскому и его политике. Думаю, что вскоре мы увидим все больше и больше таких событий. У них по списку этих следующих может быть полно», — сказал Чепа.

По мнению политолога Владимира Скачко, за свою жизнь следовало бы опасаться бывшему исполняющему обязанности главы государства Александру Турчинову, экс-главе АП Украины Сергею Пашинскому, экс-президенту Петру Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов), поскольку они стояли «у тайных механизмов запуска госпереворота».

«Эти люди тоже могут заговорить. Поэтому лучше их сделать иконами, но мертвыми. На мертвых очень легко переложить вину, понимаете: он погиб, но он во всем виноват. Так всегда обычно и бывает», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Украинским политикам стоит оглядываться после убийства Парубия, уверен первый зампредседателя Госсовета Крыма Сергей Цеков. По его словам, это касается и действующего президента страны Владимира Зеленского.

«Я думаю, что все украинские деятели должны задуматься, что они сотворили для образования, которое сегодня называется Украина. Должны ходить и оглядываться. Честно говоря, там масса неприятных личностей. Тот же самый [бывший депутат Рады Олег] Тягнибок, [экс-премьер-министр Арсений] Яценюк. Они разрушали Украину. Оглядываться прежде всего нужно и Порошенко, и самому Зеленскому», — предупредил Цеков в беседе с NEWS.ru.

Владимир Зеленский Фото: Vannicelli/Grillotti/Global Look Press

Политические убийства — свидетельство агонии властей Украины

Убийство Парубия говорит об утрате влияния Зеленским, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Он подчеркнул, что «оккупационная» власть в Киеве открыла «сезон охоты», контролируемый западными спецслужбами.

Если начинаются «внутренние разборки со смертельным исходом», это, конечно, признаки агонии режима, убежден Скачко. По его словам, таким образом делается попытка переложить вину с себя на другого и замести следы.

«Все эти жертвы слишком много знали. Они же не просто говоруны. Особенно Парубий, Воронич: они знали, как делалась неонацистская Украина, кто финансировал, кто передавал, кто заказывал, кто организовывал. А в силу того, что они публичные политики и ради красного словца продадут и маму, и отца, то они могли заговорить. И поэтому их зачистили. Все абсолютно естественно в этой среде», — пояснил эксперт.

