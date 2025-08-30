День знаний — 2025
«Должны оглядываться»: в Крыму предрекли опасность для украинских политиков

Депутат Цеков: Турчинов должен ходить и оглядываться после убийства Парубия

Сергей Цеков Сергей Цеков Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Украинским политикам стоит оглядываться после убийства бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя Госсовета Крыма Сергей Цеков. По его словам, в частности, это касается бывшего вице-премьера правительства Александра Турчинова и действующего лидера Владимира Зеленского.

Я думаю, что все украинские деятели должны задуматься, что они сотворили для образования, которое сегодня называется Украина. Должны ходить и оглядываться. Думаю, что Турчинову надо. Честно говоря, там масса неприятных личностей. Тот же самый [Олег] Тягнибок (народный депутат Украины. — NEWS.ru), [Арсений] Яценюк (бывший премьер-министр Украины. — NEWS.ru). Тот же самый [Петр] Порошенко (бывший президент Украины. — NEWS.ru). Они разрушали Украину. Оглядываться прежде всего нужно и самому Зеленскому, — высказался Цеков.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Зеленский может повторить судьбу Парубия. По его мнению, украинский политик виновен во всем, что происходит в стране, поскольку был одним из лидеров Евромайдана.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет ранее заявил, что убийство Парубия говорит об утрате влияния Зеленским. Он подчеркнул, что «оккупационная» власть в Киеве открыла «сезон охоты», контролируемый западными спецслужбами.

Андрей Парубий
Украина
Киев
убийства
Владимир Зеленский
Дарья Кожемякина
Д. Кожемякина
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
