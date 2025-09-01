День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 15:26

Политолог рассказал, что является признаком агонии Киева

Политолог Скачко: разборки со смертельным исходом — признак агонии Киева

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если на Украине начались «внутренние разборки со смертельным исходом», это признаки агонии режима, заявил в беседе с NEWS.ru политолог Владимир Скачко, комментируя убийство бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия. По его словам, делается попытка переложить вину на другого и замести следы.

Все эти жертвы слишком много знали: особенно Андрей Парубий, Иван Воронич. Они знали, как делалась неонацистская Украина, кто финансировал, кто заказывал, кто организовывал. А в силу того, что они люди публичные, то могли заговорить. И поэтому их зачистили, — считает Скачко.

По мнению политолога, за свою жизнь следовало теперь бы опасаться бывшему вице-премьеру правительства Александру Турчинову, экс-главе АП Украины Сергею Пашинскому, экс-президенту Украины Петру Порошенко.

Они стояли у тайных механизмов запуска госпереворота. Эти люди тоже могут заговорить, поэтому лучше их сделать иконами, но мертвыми. На мертвых очень легко переложить вину, понимаете: он погиб, но он во всем виноват. Так всегда обычно и бывает, — заключил политолог.

Ранее появилось сообщение о задержании в Хмельницкой области мужчины, предположительно, причастного к ликвидации Парубия. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

