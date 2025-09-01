Индия заблокировала заявку Азербайджана на вступление в ШОС

Индия заблокировала заявку Азербайджана на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправного члена, сообщает издание AnewZ. По информации журналистов, это произошло на саммите ШОС в Китае.

Индия вновь заблокировала заявку Азербайджана на полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества, — подчеркнули в издании.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил в ходе заседания Совета глав государств ШОС в поддержку расширения объединения за счет новых участников. Он подчеркнул важность развития организации и привлечения стран, разделяющих ее основные принципы.

Также стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели встречу на саммите ШОС. Основной темой разговора была мирная повестка между двумя странами. Стороны отметили положительные результаты, которых удалось добиться на недавнем саммите в Вашингтоне. Они подтвердили международную поддержку мирного урегулирования и нормализации отношений.