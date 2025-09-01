В ООН забеспокоились из-за отсутствия денег США по одной причине Reuters: МОТ ООН опасается сокращения сотрудников без финансирования США

Международная организация труда (МОТ) ООН опасается неизбежности сокращения сотрудников, передает агентство Reuters. Уточняется, что такой вариант возможен, если организация не получит $107 млн (8,5 млрд рублей) финансирования от США.

В материале говорится, что на долю США приходится 22% регулярного бюджета МОТ. При этом общий двухлетний бюджет МОТ на 2026–2027 годы в размере $930 млн (почти 75 млрд рублей) был утвержден в июне.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа намерена сократить иностранную помощь еще на $5 млрд (около 400 млрд рублей). Отмечается, что финансирование может потерять программа по продвижению картин украинских художниц. Кроме того, из этой суммы $3,2 млрд (256 млрд рублей) предназначались Агентству США по международному развитию (USAID). Остальные средства шли в другие фонды Госдепартамента.

Тем временем Дональд Трамп указал, что США и НАТО договорились о поставке оружия Украине. По его словам, это произойдет за деньги европейцев. Президент подчеркнул, что координацией поставок будут заниматься Североатлантический альянс вместе с постпредом США при объединении с Мэтью Уитэкером.