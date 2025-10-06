Политический психолог оценил шансы фон дер Ляйен уйти в отставку

Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не уйдет в отставку и «досидит свой срок» в этой должности до конца, заявил 360.ru политический психолог Сергей Маркелов. Эксперт пояснил, что на сегодняшний день физически не набирается достаточное количество голосов, чтобы подтвердить ее отстранение.

Она красиво провела предвыборную кампанию свою, и сейчас физически очень много депутатов задействовано в ее схемах. Она себе еще тогда, когда избиралась, очень хорошие сделала прокладки на будущее, если вдруг ее начнут ловить на коррупционных схемах. Досидит свой срок до конца, потому что у нее запас в два раза, — высказался Маркелов.

По его мнению, даже «солидные депутаты и парламентские тяжеловесы» не смогут приблизить момент отставки фон дер Ляйен. Психолог добавил, что действующая глава ЕК помогла многим представителям власти. По его словам, в частности фон дер Ляйен оказывала мелким странам лоббистские услуги и с учетом выгоды для себя назначала определенных людей на места председателей комитетов.

Ранее стало известно, что Европарламент впервые в своей истории рассмотрит сразу два вотума недоверия Еврокомиссии под руководством фон дер Ляйен. Голосование по инициативе крайне левых и правых политических сил состоится 9 октября на пленарной сессии в Страсбурге после предварительных слушаний с участием главы ЕК.

