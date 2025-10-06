Экс-советник Путина назвал мессенджер, где больше всего мошенников Экс-советник Путина: больше всего мошенников орудуют в Telegram

Больше всего мошенников встречается в Telegram, заявил NEWS.ru экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Он уточнил, что такие выводы он сделал, основываюсь исключительно на собственном опыте.

Я могу базироваться только на личном опыте. Я сознательно не очень аккуратно отношусь к хранению своих персональных данных и с удовольствием принимаю на себя разнообразные звонки мошенников. Исследую, как они работают. Я считаю, что наиболее эффективная модель мошенничества — голосовые звонки в Telegram, — сообщил Клименко.

Он добавил, что таким образом ему, например, звонили якобы от имени Андрея Турчака, пока он был еще зампредом Совфеда. Голос в трубке, по словам Клименко, говорил: «Все хорошо, но у нас образовались негодяи в совете, вам будет звонить из ФСБ такой-то товарищ».

Ранее стало известно о новой схеме мошенничества. Злоумышленники с помощью нейросетей создают цифровые копии умерших и используют их для обмана потенциальных жертв. По данным Центра цифровой экспертизы Роскачества, соответствующие разработки создавались в терапевтических целях — для помощи людям, переживающим утрату близкого человека. Мошенники узнали о возможности символического «общения» с цифровой проекцией умершего и начали использовать это в своих целях.