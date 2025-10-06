Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 10:31

Экс-советник Путина назвал мессенджер, где больше всего мошенников

Экс-советник Путина: больше всего мошенников орудуют в Telegram

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Больше всего мошенников встречается в Telegram, заявил NEWS.ru экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Он уточнил, что такие выводы он сделал, основываюсь исключительно на собственном опыте.

Я могу базироваться только на личном опыте. Я сознательно не очень аккуратно отношусь к хранению своих персональных данных и с удовольствием принимаю на себя разнообразные звонки мошенников. Исследую, как они работают. Я считаю, что наиболее эффективная модель мошенничества — голосовые звонки в Telegram, — сообщил Клименко.

Он добавил, что таким образом ему, например, звонили якобы от имени Андрея Турчака, пока он был еще зампредом Совфеда. Голос в трубке, по словам Клименко, говорил: «Все хорошо, но у нас образовались негодяи в совете, вам будет звонить из ФСБ такой-то товарищ».

Ранее стало известно о новой схеме мошенничества. Злоумышленники с помощью нейросетей создают цифровые копии умерших и используют их для обмана потенциальных жертв. По данным Центра цифровой экспертизы Роскачества, соответствующие разработки создавались в терапевтических целях — для помощи людям, переживающим утрату близкого человека. Мошенники узнали о возможности символического «общения» с цифровой проекцией умершего и начали использовать это в своих целях.

Telegram
мошенники
обман
мессенджеры
интернет
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-советник Пентагона предупредил о риске войны между США и Россией
Сотни БПЛА, взрывы над курортами Кубани: как ВСУ атакуют Россию 6 октября
Челябинские террористы хотели завербовать до 200 человек
В отряде «ЛизаАлерт» отказались от поиска Усольцевых с воздуха
Биржевая цена на золото побила исторический рекорд
Стало известно, почему Польша и страны Прибалтики сорвали переговоры с РФ
На Украине «мобилизованного» кота вернули хозяевам после скандала в Сети
В одно из приграничных регионов часть жителей осталась без тепла и света
Погода в Москве в понедельник, 6 октября: снег, холод и ледяные дожди?
Политический психолог оценил шансы фон дер Ляйен уйти в отставку
Залужный объяснил, что стало сверхважным показателем отставания Украины
Китай опередил США и стал лидером мирового энергорынка
В России предложили приравнять чипсы и газировку к «опасной еде»
Названа страна, куда может бежать Зеленский
В Госдуме рассказали, что ожидает российскую экономику в октябре
Арестович назвал регионы, которые отдал бы России
Экс-советник Путина назвал мессенджер, где больше всего мошенников
Карьера в Красноярске: свежие вакансии и новые правила биржи труда
На Западе раскрыли подробности об оружии ВСУ для ударов вглубь России
Назван предполагаемый преемник Кука на посту гендиректора Apple
Дальше
Самое популярное
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!
Общество

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.