06 октября 2025 в 11:21

Экс-советник Путина объяснил истинный смысл блокировок сервисов в России

Экс-советник Путина Клименко: ресурсы блокируют, чтоб они не попадались на глаза

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Роскомнадзор блокирует запрещенные или признанные экстремистскими онлайн-ресурсы и соцсети, чтобы убрать их из поля зрения законопослушных граждан, заявил NEWS.ru экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко. По его словам, запретить ими пользоваться навсегда невозможно.

В 1990-х годах на Тверской улице стояли девушки с низкой социальной ответственностью, а в подворотне могли отсыпать какого-нибудь порошка. Это невозможно победить. Но государство все это вытеснило так, чтобы законопослушный гражданин ничего подобного не увидел, — сказал Клименко.

Он также подчеркнул, что если человеку очень захочется «нырнуть в говно», то есть воспользоваться запрещенными ресурсами, помешать ему сделать это невозможно. Кроме того, Клименко заявил, что многие его знакомые перестали посещать заблокированные сервисы, потому что им надоело включать и выключать VPN.

Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил, что в России могут полностью запретить VPN-сервисы только в случае какой-то тотальной войны. По его словам, правительство крайне осторожно вводит различные запреты и делает это исключительно в ответ на возрастание информационной агрессии.

